Фьюри сообщил, когда начнет тренировочный лагерь к реваншу с Уайлдером

Второй бой Уайлдера и Фьюри состоится 22 февраля 2020 года.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри 22 февраля 2020 года проведет реванш с обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером.

По словам "цыганского короля", он начнет подготовку к поединку только в начале нового года.

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"Я очень далек от начала тренировочного лагеря. До 10 января я вообще об этом думать не буду. В этот день официально начнется мой тренировочный лагерь.

Скорее всего, мы отправимся на Барбадос, но пока это не решено окончательно. Мы будем готовиться там, куда захочет поехать мой папа", - приводит слова Фьюри Mirror.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри оставил провокационное послание для Деонтея Уайлдера.