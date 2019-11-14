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Фьюри сообщил, когда начнет тренировочный лагерь к реваншу с Уайлдером

Комментариев: 1
Второй бой Уайлдера и Фьюри состоится 22 февраля 2020 года.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри 22 февраля 2020 года проведет реванш с обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером.

По словам "цыганского короля", он начнет подготовку к поединку только в начале нового года.

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"Я очень далек от начала тренировочного лагеря. До 10 января я вообще об этом думать не буду. В этот день официально начнется мой тренировочный лагерь.

Скорее всего, мы отправимся на Барбадос, но пока это не решено окончательно. Мы будем готовиться там, куда захочет поехать мой папа", - приводит слова Фьюри Mirror.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри оставил провокационное послание для Деонтея Уайлдера.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, реванш, супертяжелый вес
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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  14.11.2019, 09:57
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АК-47
Разводит цыган всех, как детей малых. Типа, не готов))). Уже такой неготовый Руис выходил... да еще и толстый. А потом выйдет, и нокаутирует Уайлдера.
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