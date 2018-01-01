Уайлдер рассказал, когда планирует завершить карьеру
По словам боксера, он сделал все возможное в супертяжелом дивизионе.
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал, когда собирается завершить профессиональную карьеру.
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"Планирую завершить свою карьеру максимум через шесть лет. В самом начале у боксера есть большое задание, и ты не можешь знать, куда тебя приведет дорога.
В супертяжелом дивизионе я сделал все от меня возможное. Я подарил миру множество зрелищных моментов", - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.
Ранее Деонтей Уайлдер высказался по поводу своего наследия.
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