Ломаченко: Даже не думаю о тренерской деятельности

Украинец отметил, что не не видит себя в роли наставника.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO, WBA, и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) поделился своим мнением о бое между Гвоздиком и Бетербиевым, а также рассказал, что не собирается быть тренером.

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“Мне кажется, Гвоздик не совсем был физически готов к бою с Бетербиевым. Но сложно судить. Я не успел, у меня не было времени пообщаться с Сашей. Мы сразу же после боя улетели. Я не задавал ему вопрос, почему и как у него закончились силы.

Из своего опыта, думаю, они не совсем много времени уделяли физической подготовке. Тренировать его? Я? Нет, конечно. Вообще даже не думаю о тренерской деятельности. Не вижу себя в этом“, - сказал Ломаченко в эфире Радіо Кордон.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко возглавил рейтинг чемпионов.