Уайлдер: Мое наследие будет особенным

Американец хочет отличаться от других.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 КО) рассказал, что хочет оставить свой след в истории.

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“Мое упрямство помогает мне. Я всегда стараюсь делать то, что другие не хотят. Поэтому мое наследие будет особенным, ведь оно будет отличаться от других.

Мне не хотелось быть таким человеком, о ком люди говорят: “Оу, у него хорошие способности и навыки“. Я хочу быть тем, к кому они станут прислушиваться. Хочу стать другим.

Вот почему я делаю то, что делаю“, - сказал Уайлдер для Boxingnews24.

Напомним, что Уайлдер занимает первую строчку в списке супертяжеловесов.