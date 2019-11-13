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Хэй: Если Джошуа дважды проиграет Руису, то его ожидает сложный путь

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Один удар может решить результат всего боя.
Дэвид Хэй
Дэвид Хэй
Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй поделился мнением по поводу реванша Энтони Джошуа и Энди Руиса.

“Пока Руис не сумеет попасть в челюсть Джошуа, мы не узнаем, как на Энтони сумел пережить прошлое поражение.

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Первый мощный удар может вывести с равновесия Джошуа. Тогда вся подготовка окажется бессмысленной.

Если Джошуа дважды проиграет парню, которого мало кто считает одним из лучших в дивизионе, то он должен будет пройти длинный путь, чтоб снова претендовать на титулы.

Руис сумел доказать, что нельзя судить человека по внешнему виду. Бывает так, что боксер сходит с ума от денежного приза, но затем теряет инстинкт хищника“, - рассказал Хэй для Boxing Scene.

Ранее Дэвид Хэй сделал свой прогноз на поединок.

Напомним, первый бой Энди Руиса и Энтони Джошуа завершился сенсационной победой мексиканца. Боксеры проведут реванш 7-го декабря в городе Эд-Диръия (Саудовская Аравия).

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Теги: Дэвид Хэй, Энтони Джошуа, Энди Руис, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
русский  (аноним)  13.11.2019, 12:08
Оценка:  -1
русский
Наш Саша Поветкин утешит Джошуа после поражения. Саше нужно ярко проявлять свою гомосексуальность, ведь в этом нет ничего постыдного. Подставит свой полненький пуканчик и ротик под член красавчика.
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