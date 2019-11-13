Хэй: Если Джошуа дважды проиграет Руису, то его ожидает сложный путь
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй поделился мнением по поводу реванша Энтони Джошуа и Энди Руиса.
“Пока Руис не сумеет попасть в челюсть Джошуа, мы не узнаем, как на Энтони сумел пережить прошлое поражение.
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Первый мощный удар может вывести с равновесия Джошуа. Тогда вся подготовка окажется бессмысленной.
Если Джошуа дважды проиграет парню, которого мало кто считает одним из лучших в дивизионе, то он должен будет пройти длинный путь, чтоб снова претендовать на титулы.
Руис сумел доказать, что нельзя судить человека по внешнему виду. Бывает так, что боксер сходит с ума от денежного приза, но затем теряет инстинкт хищника“, - рассказал Хэй для Boxing Scene.
Ранее Дэвид Хэй сделал свой прогноз на поединок.
Напомним, первый бой Энди Руиса и Энтони Джошуа завершился сенсационной победой мексиканца. Боксеры проведут реванш 7-го декабря в городе Эд-Диръия (Саудовская Аравия).
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