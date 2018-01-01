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Промоутер Фьюри: Тайсон - шикарный артист

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Британец намерен выйти на ринг против Уайлдера.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Британский промоутер Фрэнк Уоррен поделился ожиданиями от боя Тайсона Фьюри против чемпиона WBC Деонтея Уайлдера.

“Фьюри – шикарный артист, но он знает, чего хочет 0 реванш с Уайлдером. Я думаю, что это будет большой бой во всех смыслах, в том числе и финансовый.

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Мы надеемся, что Уайлдер не облажается. Сейчас все зависит от него. У него ближайший бой с Ортисом. 

Мы готовы провести бой с Уайлдером 22 февраля. Тайсон сделал все, что он него зависит“, - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Напомним, что реванш Уайлдер - Фьюри запланирован на февраль 2020 года.

Ранее сообщалось, что Фьюри отказался проводить бои в Великобритании.

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Теги: Фрэнк Уоррен, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер
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