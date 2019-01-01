Переключиться на мобильную версию

Хэйни: Ломаченко - живая легенда

Комментариев: 0
Американец похвалил украинца, но знает его недостатки.
Дэвин Хэйни
Дэвин Хэйни
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Дэвин Хэйни поделился мнением по поводу Василия Ломаченко.

Читай также: Уайлдер: В бою с Ортисом был только один момент, когда я мог проиграть

“Ломаченко – живая легенда. Он великий боец, у него отличная рабочая этика. Это те вещи, по котором можно сравнивать боксеров.

Последний бой Василия с Кэмпбеллом получился ярким, однако у Ломаченко были видны проблемы.

Кэмпбелл оказал хорошее сопротивление, но он не сумел провести бой до конца на уровне, чтобы победить, но в некоторых местах Люк сумел достичь максимума“, - цитирует Хэйни Sky Sports.

Ранее Хэйни рассказал, в чем является лучше, чем украинский боксер.

Поделись:
Теги: Дэвин Хэйни, Василий Ломаченко, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь