Хэйни: Ломаченко - живая легенда

Американец похвалил украинца, но знает его недостатки.

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Дэвин Хэйни поделился мнением по поводу Василия Ломаченко.

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“Ломаченко – живая легенда. Он великий боец, у него отличная рабочая этика. Это те вещи, по котором можно сравнивать боксеров.

Последний бой Василия с Кэмпбеллом получился ярким, однако у Ломаченко были видны проблемы.

Кэмпбелл оказал хорошее сопротивление, но он не сумел провести бой до конца на уровне, чтобы победить, но в некоторых местах Люк сумел достичь максимума“, - цитирует Хэйни Sky Sports.

Ранее Хэйни рассказал, в чем является лучше, чем украинский боксер.