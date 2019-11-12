Хантер: Я нокаутирую Поветкина
Американец намерен закончить бой нокаутом.
Американский супертяжеловес Майкл Хантер поделился ожиданиями от предстоящего боя против россиянина Александра Поветкина.
“Я смогу нокаутировать Поветкина в поздних раундах.
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Многие другие боксеры не хотели выходить против меня на ринг. Из-за этого сложного было договориться о проведение моего боя.
Я ожидаю отличного поединка против Александра“, - цитирует Хантера Ring Polska.
Ранее сообщалось, что победитель боя станет официальным претендентом на пояс WBA
Напомним, что поединок запланирован на 7-е декабря, в андеркарде реванша между Энтони Джошуа и Энди Руиса.
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