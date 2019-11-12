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Альварес: Деньги - единственная причина, чтобы я снова решил драться с Головкиним

Комментариев: 3
Казахстанский боксер больше не является вызовом.
Головкин - Альварес
Головкин - Альварес
Getty Images

Мексиканский боксер Сауль Альварес заявил, что третий бой с казахстанским боксером Геннадием Головкиным может быть проведен исключительно из-за денег.

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“Я проел в ринге с Головкиним 24 раунда, сумев одолеть его. Он больше не является вызовом для меня.

Конечно, деньги - единственная причина, чтобы я снова решил драться с ним.

Если они смогут заинтересовать финансовой стороной, тогда посмотрим“, - приводит слова Альвареса BoxingScene.

Напомним, что Сауль Альварес обошел Ломаченко в обновленном рейтинге P4P по версии The Ring.

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Теги: Сауль Альварес, Геннадий Головкин, бокс
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Комментариев (3)
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vladimir30kh    12.11.2019, 21:22
Оценка:  0
vladimir30kh
Пока есть здоровье и рейтинг высок, Альваресу надо провести больше боев . Красавец !!!
vladimir30kh    12.11.2019, 21:18
Оценка:  0
vladimir30kh
кацапы будут ересь нести о духовности и руской душе ))) А Ковалев сказал что ему насрать на кацапов и поражение. Зато баблом обеспечил семью )))
гость  (аноним)  12.11.2019, 20:59
Оценка:  -1
гость
Деньги - это разменная пейсатая субстанция ценой в душу человека.
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