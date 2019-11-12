Альварес: Деньги - единственная причина, чтобы я снова решил драться с Головкиним

Казахстанский боксер больше не является вызовом.

Мексиканский боксер Сауль Альварес заявил, что третий бой с казахстанским боксером Геннадием Головкиным может быть проведен исключительно из-за денег.

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“Я проел в ринге с Головкиним 24 раунда, сумев одолеть его. Он больше не является вызовом для меня.

Конечно, деньги - единственная причина, чтобы я снова решил драться с ним.

Если они смогут заинтересовать финансовой стороной, тогда посмотрим“, - приводит слова Альвареса BoxingScene.

Напомним, что Сауль Альварес обошел Ломаченко в обновленном рейтинге P4P по версии The Ring.