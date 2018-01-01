Хэйни: Я могу победить Ломаченко за счет физического превосходства

Американский боксер назвал свою сильную сторону.

Американский проспект Дэвин Хэйни снова выразил желание встретиться в ринге с обладателем титулов чемпиона мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василием Ломаченко.

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“Я вижу изъяны Василия. Моя сильная сторона - это джеб, я думаю, что у меня он самый лучший на планете и он отличает меня от остальных.

Честно говоря, я никогда не проигрывал бой у себя в голове, ведь этот поединок еще ни разу не обсуждался всерьез. Сейчас тоже нет предпосылок, что следующий мой бой будет именно с ним.

Мне кажется, я смогу его победить из-за физического превосходства. Я быстрее, сильнее и больше, чем он. Мне 20 лет, мое тело крепчает, что вы могли заметить в моих боях.

Перед поединком с Сантьяго я сломал своему противнику орбитальную кость, поэтому я с каждым днем становлюсь лучше“, - цитирует Хэйни BoxingScene.

Напомним, Хэйни успешно провел дебютную защиту чемпионского титула.