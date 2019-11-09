Ковалев: Я просто в шоке над мнением диванных экспертов, касаемо моего боя с Канело

Российский боксер в недоумение от слов болельщиков.

Российский боксер Сергей Ковалев поделился мнением по поводу болельщиков, который в социальных сетях рассказывают, как нужно было драться против Сауля Альвареса.

Напомним, что Ковалев нокаутом проиграл Саулю Альваресу.

Отметим, что российского боксера отстранили от бокса, однако он планирует провести еще два боя в карьере.