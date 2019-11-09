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Ковалев: Я просто в шоке над мнением диванных экспертов, касаемо моего боя с Канело

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Российский боксер в недоумение от слов болельщиков.
Альварес - Ковалев
Альварес - Ковалев
Getty Images

Российский боксер Сергей Ковалев поделился мнением по поводу болельщиков, который в социальных сетях рассказывают, как нужно было драться против Сауля Альвареса.

Напомним, что Ковалев нокаутом проиграл Саулю Альваресу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🇷🇺Я просто в шоке над мнением диванных экспертов, касаемо моего боя против Канело😳🤦🏼‍♂️ Хочу поблагодарить всех адекватных и понимающих, что к чему и по чём, кто ценит мои труды и риски в этом виде спорта, под названием «Бокс». Благодарю!!! Хочу сказать одно, что всё, что я делаю в своей жизни, это исключительно для своего будущего и будущего своей семьи и родных мне людей. Слава Богу за всё 🙏🏼 P. S. А те, кто хотел разбогатеть на ставочках и не разбогател, те настоящие профаны в этой индустрии. Алчность, ещё никого никогда к хорошему не приводила☝🏼 Играйте уж тогда с «ОЛИМП», где ваших шансов на победу гораздо больше 😉👍🏼 #олимп #крашер #Ковалёв #бокс #чемпион

Публикация от Sergey «KRUSHER» Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

Отметим, что российского боксера отстранили от бокса, однако он планирует провести еще два боя в карьере.

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Теги: Сергей Ковалев, Сауль Альварес, бокс
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