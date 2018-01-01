Фьюри: Женщины постоянно интересуются мною

Фьюри очень похож на Брэда Питта и Джорда Клуни.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, что постоянно находится во внимание со стороны женщин.

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“Женщины постоянно интересуются мною! Это всегда происходит, вне зависимости от места. И дело здесь не только в том, что они знают, кто я.

Я могу отправиться в другую страну, но девушки все равно будут заглядываться на меня. Они думают: “Кто этот парень? Брэд Питт? Джордж Клуни?“.

Я стал интересным и ярким персонажем в обществе. Если я не вхожу в роль, люди чувствуют разочарование. Я представляю собственный бренд“, - приводит слова Фьюри Daily Star.

Отметим, что Фьюри отказался проводить бои в Великобритании.