Фьюри: Женщины постоянно интересуются мною
Фьюри очень похож на Брэда Питта и Джорда Клуни.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, что постоянно находится во внимание со стороны женщин.
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“Женщины постоянно интересуются мною! Это всегда происходит, вне зависимости от места. И дело здесь не только в том, что они знают, кто я.
Я могу отправиться в другую страну, но девушки все равно будут заглядываться на меня. Они думают: “Кто этот парень? Брэд Питт? Джордж Клуни?“.
Я стал интересным и ярким персонажем в обществе. Если я не вхожу в роль, люди чувствуют разочарование. Я представляю собственный бренд“, - приводит слова Фьюри Daily Star.
Отметим, что Фьюри отказался проводить бои в Великобритании.
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