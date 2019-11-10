Ломаченко поучаствовал в зарыблении Днепра

Украинский боксер является заядлым рыбаком.

Чемпион мира по версии WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко на этих выходных решил помочь популяции рыб и присоединился к зарыблению Днепра.

Никому не секрет, что украинский боксер в свободное от тренировок время любит "повозиться со снастями", поэтому пройти мимо такого события он не мог. В Instagram-аккаунте lomus_official появилось два видео, на которых Ломаченко активно участвует в зарыблении самой большой реки Украины.