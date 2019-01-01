Фьюри отказался проводить бои в Великобритании

"Цыганский король" принципиально не собирается выступать в своей родной стране.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что больше не собирается проводить свои бои в Великобритании, которая является его родной страной.

"Цыганский король" заявил, что ему не нравится отношение к себе в Великобритании, поэтому все последние поединки он провел в Соединенных Штатах Америки.

"У Великобритании был свой шанс. Но там плохо со мной обращаются. В США меня воспринимают как суперзвезду. Откровенно говоря, я ненавижу славу. Когда я отправляюсь в огромный город, то для меня это становится настоящим кошмаром. Это можно сравнить с пыткой. Если честно, я получаю удовольствие только во время тренировок в зале. Именно в такие моменты я счастлив. Все остальное - это мои обязанности", - приводит слова Фьюри Daily Mail.

Стоит отметить, что следующий бой Фьюри должен состояться в феврале 2020 года против Деонтея Уайлдера. Если чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе победит в предстоящем поединке Луиса Ортиса, то реванш против "Цыганского короля" состоится.