Наоя Иноуэ сломал орбитальную кость в бою с Нонито Донэйром
Несмотря на травму, японец планирует провести в следующем году три боя.
Чемпион мира по версиям WBA и IBF в легчайшем весе японец Наоя Иноуэ получил серьезную травму лица в поединке с филиппинцем Нонито Донэйром в финале Всемирной боксерской суперсерии.
По ходу боя Иноуэ получил рассечение над правым веком, а после боя жаловался на дискомфорт в области правого глаза.
Теперь стало известно, что у японца перелом орбитальной кости в двух местах.
Впрочем, Иноуэ уже заявил, что травма не отменит его планы, отметив, что намерен провести три поединка в следующем году. На днях он подписал
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