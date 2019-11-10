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Наоя Иноуэ сломал орбитальную кость в бою с Нонито Донэйром

Комментариев: 2
Несмотря на травму, японец планирует провести в следующем году три боя.
Наоя Иноуэ сломал орбитальную кость в бою с Нонито Донэйром

Чемпион мира по версиям WBA и IBF в легчайшем весе японец Наоя Иноуэ получил серьезную травму лица в поединке с филиппинцем Нонито Донэйром в финале Всемирной боксерской суперсерии.

По ходу боя Иноуэ получил рассечение над правым веком, а после боя жаловался на дискомфорт в области правого глаза.

Теперь стало известно, что у японца перелом орбитальной кости в двух местах.

Впрочем, Иноуэ уже заявил, что травма не отменит его планы, отметив, что намерен провести три поединка в следующем году. На днях он подписал

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Комментариев (2)
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hk    10.11.2019, 15:16
Оценка:  0
hk
интересно , в каком месте у него выросла орбитальная кость ?????????????
гость  (аноним)  10.11.2019, 14:56
Оценка:  0
гость
значь филлипинец всёж-таки надавал япошке по мордасам !!!
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