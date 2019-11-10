Наоя Иноуэ сломал орбитальную кость в бою с Нонито Донэйром

Несмотря на травму, японец планирует провести в следующем году три боя.

Чемпион мира по версиям WBA и IBF в легчайшем весе японец Наоя Иноуэ получил серьезную травму лица в поединке с филиппинцем Нонито Донэйром в финале Всемирной боксерской суперсерии.

По ходу боя Иноуэ получил рассечение над правым веком, а после боя жаловался на дискомфорт в области правого глаза.

Теперь стало известно, что у японца перелом орбитальной кости в двух местах.

Впрочем, Иноуэ уже заявил, что травма не отменит его планы, отметив, что намерен провести три поединка в следующем году. На днях он подписал