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Дэвин Хэйни: В следующем году подерусь против Ломаченко или Райана Гарсии

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Американец заявил, что получил травму в своем поединке.
Дэвин Хэйни: В следующем году подерусь против Ломаченко или Райана Гарсии

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Дэвин Хэйни прокомментировал победу над Альфредо Сантьяго. 

"Мне кажется, что я вывихнул плечо во время боя. Но я показал, что являюсь настоящим чемпионом. Этот бой станет для меня хорошим опытом, я буду двигаться дальше.

В 2020 году я хочу драться с топовыми боксерами, меня интересуют все обладатели чемпионских титулов. Я подерусь против Ломаченко или Райана Гарсии. Это будут великолепные бои. Я готов к боям с ними", – сказал Хэйни.

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