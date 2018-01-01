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Сондерс дебютировал в США с победы нокаутом

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Британец защитил титул чемпиона мира по версии WBO.
Сондерс дебютировал в США с победы нокаутом

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе британец Билли Джо Сондерс дебютировал в США с досрочной победы.

В Лос-Анджелесе Сондерс досрочно победил аргентинца Марсело Косереса, для которого это стало первым поражением в карьере.

Сондерс начал поединок с пристрелки джебами, а с третьего раунда уже пристрелялся и пошел вперед более смело, при этом британец не стеснялся действовать грязно. Косерес иногда удачно отвечал на контратаках.

Сондерс нарастил темп в восьмом раунде и принялся выбрасывать силовые удары. Это принесло свои плоды в 11-м раунде, в котором чемпион трижды отправлял аргентинца на канвас, после чего рефери дал отмашку.

Теперь на счету Сондерса 29 побед в 29 боях, из которых 14 он одержал досрочно.

Смотрите видео нокаута:

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