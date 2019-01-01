KSI победил Логана Пола в битве блогеров

Сумбурная битва закончилась раздельным решением судей.

Два знаменитых YouTube-блогеры KSI и Логана Пола провели реванш в профессиональном боксе на арене Staples Center в Лос-Анджелесе.

Бой начался без разведки: KSI сразу же точно пробил справа и дальше старался все решить одним точным попаданием, вкладываясь в удары. Пол Логан спокойно работал джебами, выжидая, пока соперник устанет.

В третьем раунде KSI отправил соперника на канвас, но судья не открыл счет, посчитав, видимо, что в этом эпизоде имел место толчок или "проспав" удар.

А вот в четвертом раунде уже Логан Пол провел мощную атаку, выбросив в ее концовке апперкот, после которого KSI оказался в нокдауне. При этом рефери снял с американского блогера сразу два балла за то, что он во время атаки удерживал голову KSI, а затем еще и бил оппонента в момент его падения.

После этого Логан Пол активизировался, принявшись работать первым номером. KSI к тому времени еле держался на ногах из-за обилия свингов и промахов в первой половине боя.

В финальном раунде блогеры устроили яркий размен. Британский гость выбрасывал много ударов, но редко попадал в цель. А вот Пол в конце в очередной раз точно донес свой наиболее эффективный удар - апперкот.

По итогам хаотического боя, в котором инициатива переходила из рук в руки, судьи вынесли вердикт в пользу KSI - 57-54 KSI, 56-55 Логану Полу и 56-55 KSI.