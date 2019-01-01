Хэйни успешно провел дебютную защиту чемпионского титула

Хэйни с большим преимуществом победил Сантьяго.

Американский Девин Хэйни успешно провел свою первую защиту титула WBC в легком весе. Американец нанес первое поражение в профи-карьере доминиканцу Альфреду Сантьяго.

Хэйни превосходил соперника в скорости и точности - почти все его акцентированные удары попадали в цель. В пятом раунде Девин Хэйни уронил соперника на канвас, но добить не сумел. Американец немного взвинтил темп и плотность боя в 7-м раунде, но оппонент держался. Поединок прошел всю дистанцию и завершился единогласными 120-107 в пользу действующего чемпиона мира.