Пулев перебоксировал Букера

Кубрат Пулев сохранил статус претендента на бой за чемпионский титул.

Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев сохранил статус обязательного претендента по линии IBF, победив американца Райделла Букера.

Бой проходил в неспешном темпе. Пулев за счет джеба контролировал ход поединка, изредка подключая правую руку. Букер пытался временами прорваться в инфайтинг, но не преуспел в этом.

В целом, довольно скучная победа Пулева по очкам – дважды 98:92 и 99:91.