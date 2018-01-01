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Пулев перебоксировал Букера

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Кубрат Пулев сохранил статус претендента на бой за чемпионский титул.
Пулев перебоксировал Букера

Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев сохранил статус обязательного претендента по линии IBF, победив американца Райделла Букера.

Бой проходил в неспешном темпе. Пулев за счет джеба контролировал ход поединка, изредка подключая правую руку. Букер пытался временами прорваться в инфайтинг, но не преуспел в этом.

В целом, довольно скучная победа Пулева по очкам – дважды 98:92 и 99:91.

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Теги: Кубрат Пулев, бокс
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