Пулев перебоксировал Букера
Кубрат Пулев сохранил статус претендента на бой за чемпионский титул.
Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев сохранил статус обязательного претендента по линии IBF, победив американца Райделла Букера.
Бой проходил в неспешном темпе. Пулев за счет джеба контролировал ход поединка, изредка подключая правую руку. Букер пытался временами прорваться в инфайтинг, но не преуспел в этом.
В целом, довольно скучная победа Пулева по очкам – дважды 98:92 и 99:91.
Полная версия правил