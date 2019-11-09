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Уайлдер: В бою с Ортисом был только один момент, когда я мог проиграть

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Деонтей признался, что его желание победить изменило весь ход поединка.
Уайлдер: В бою с Ортисом был только один момент, когда я мог проиграть
Getty Images

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер вспомнил седьмой раунд первого поединка против кубинского боксера Луиса Ортиса.

"Я разговарил сам с собой в седьмом раунде. Мысленно удерживал себя в ринге, благодаря чему и мог смягчать удары Ортиса. Я хотел убедиться, что рефери видит мои удары, потому что ситуация была плохой.

Именно в седьмом раунде был тот момент, когда я мог проиграть. Это было ужасно, я выглядел очень плохо. Пересматривая повторы, я часто думал: "Они же сейчас остановят бой". Но я пережил этот момент благодаря желанию победить. Именно оно изменило ход нашей встречи", - приводит слова Уайлдера Boxing News 24.

Напомним, что бой Уайлдера c Ортисом состоится 23-го ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Их первый поединок в марте прошлого года завершился победой Деонтея в десятом раунде.

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Теги: бокс, Луис Ортис, Деонтей Уайлдер
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  09.11.2019, 18:45
Оценка:  0
pусский
Забил я на их реванш, но если Ортис чудом сумеет наебнуть Дылдера - я от хохота уссусь и обдрищусь до смерти! Имейте в виду, в моей смерти будет виновен АК-47.
АК-47  (аноним)  09.11.2019, 17:27
Оценка:  +2
АК-47
Молодца.
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