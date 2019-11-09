Уайлдер: В бою с Ортисом был только один момент, когда я мог проиграть

Деонтей признался, что его желание победить изменило весь ход поединка.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер вспомнил седьмой раунд первого поединка против кубинского боксера Луиса Ортиса.

"Я разговарил сам с собой в седьмом раунде. Мысленно удерживал себя в ринге, благодаря чему и мог смягчать удары Ортиса. Я хотел убедиться, что рефери видит мои удары, потому что ситуация была плохой.

Именно в седьмом раунде был тот момент, когда я мог проиграть. Это было ужасно, я выглядел очень плохо. Пересматривая повторы, я часто думал: "Они же сейчас остановят бой". Но я пережил этот момент благодаря желанию победить. Именно оно изменило ход нашей встречи", - приводит слова Уайлдера Boxing News 24.

Напомним, что бой Уайлдера c Ортисом состоится 23-го ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Их первый поединок в марте прошлого года завершился победой Деонтея в десятом раунде.