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Австралийский боксер скончался после удара по корпусу.

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Известный австралийский боксер, дважды преодолевший рак, умер после спарринга.
Австралийский боксер скончался после удара по корпусу.

Австралийский боксер среднего веса Дуайт Ричи скончался после спарринга со своим соотечественником Майклом Зерафой.

Согласно сообщениям очевидцев 27-летний Ричи пропустил жесткий удар по корпусу, просигналил, что хочет прервать бой, вернулся в свой угол и упал без сознания. Попытки реанимировать его успеха не принесли, и через некоторое время Ричи скончался. О конкретных причинах смерти пока ничего не сообщается.

Ричи был хорошо известен в Австралии благодаря не только боям, но и своей жизненной истории: в младенческом возрасте он дважды тяжело болел раком и с трудом выжил.

Свой последний бой Дуайт Ричи провел в августе, уступив единогласным решением Тимофею Цзю. Всего в его послужном списке 19 побед (включая 2 досрочные) и 2 поражения.

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