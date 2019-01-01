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Победитель боя Поветкин - Хантер станет официальным претендентом на пояс WBA

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На кону встречи боксеров будет статус официального претендента на пояс WBA.
Победитель боя Поветкин - Хантер станет официальным претендентом на пояс WBA

Победитель поединка между бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Александром Поветкиным и америкнским проспектом Майклом Хантером станет официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA.

Поединок Поветкин - Хантер состоится 7 декабря в Эр-Рияде в рамках андеркарда матча-реванша Энди Руиса - Энтони Джошуа.

Пояс WBA в тяжелом весе на данный момент принадлежит Энди Руису. На два другие пояса у него уже есть обязательные претенденты - на титул WBO претендует Александр Усик, а по версии IBF обязательным претендентом является Кубрат Пулев.

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