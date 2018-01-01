Переключиться на мобильную версию

Уорд рассказал, возможен ли его бой против Сауля Альвареса

Комментариев: 0
Американец заявил, что не собирается возвращаться в ринг.
Уорд рассказал, возможен ли его бой против Сауля Альвареса

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд, работающий сейчас комментатором бокса на телеканале ESPN, заявил, что он не планирует возвращаться на ринг ради поединка с Саулем Канело Альваресом.

"Я не буду возвращаться на ринг, чтобы провести поединок против Канело Альвареса. Было много разговоров об этом, когда объявили о бое Канело-Ковалев, и естественно еще больше, когда Канело победил Ковалева. Мой телефон звонил безостановочно. Было много давления со стороны разных людей в боксерском бизнесе, пытавшихся вернуть меня на ринг, но это не то, чем я хочу заниматься сейчас", - отметил Уорд.

Напомним, что Уорд ушел из бокса два года назад непобежденным, в ранге сильнейшего полутяжеловеса планеты и одного из лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь