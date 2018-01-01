Уорд рассказал, возможен ли его бой против Сауля Альвареса

Американец заявил, что не собирается возвращаться в ринг.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд, работающий сейчас комментатором бокса на телеканале ESPN, заявил, что он не планирует возвращаться на ринг ради поединка с Саулем Канело Альваресом.

"Я не буду возвращаться на ринг, чтобы провести поединок против Канело Альвареса. Было много разговоров об этом, когда объявили о бое Канело-Ковалев, и естественно еще больше, когда Канело победил Ковалева. Мой телефон звонил безостановочно. Было много давления со стороны разных людей в боксерском бизнесе, пытавшихся вернуть меня на ринг, но это не то, чем я хочу заниматься сейчас", - отметил Уорд.

Напомним, что Уорд ушел из бокса два года назад непобежденным, в ранге сильнейшего полутяжеловеса планеты и одного из лучших боксеров мира независимо от весовой категории.