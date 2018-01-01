Стало известно, когда Гассиев дебютирует в супертяжелом весе

Россиянин проведет бой против представителя США.

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев не выйдет на ринг в 2019 году, как это планировалось ранее, чтобы не усугубить недавнюю травму плеча.

“Мурат не будет форсировать подготовку. Он вернется на ринг в январе“, - заявил представитель команды российского боксера.

Отметим, что Гассиев уже не первый раз переносит дату поединка с Джоуи Давейко. Изначально поединок должен был пройти в августе.