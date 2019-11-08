Хирн: Бой Джошуа - Руис может стать самым крупным поединком нашего поколения
Шансы боксеров 50 на 50.
Промоутер Эдди Хирн поделился мнением по поводу предстоящего боя Энтони Джошуа - Энди Руиса.
"Я считаю, что Руис сделал опасный шаг, когда начал сбрасывать вес.
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Но на этот раз Джошуа будет подготовлен на 100 процентов к Руису.
Это бой будет один из крупнейших поединков нашего поколения. Шансы боксеров - 50/50.
Может произойти все что угодно, но именно за это мы так любим спорт“, - рассказал Хирн для talkSPORT.
Реванш Руис – Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.
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