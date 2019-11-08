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Хирн: Бой Джошуа - Руис может стать самым крупным поединком нашего поколения

Комментариев: 2
Шансы боксеров 50 на 50.
Руис - Джошуа
Руис - Джошуа
Getty Images

Промоутер Эдди Хирн поделился мнением по поводу предстоящего боя Энтони Джошуа - Энди Руиса.  

"Я считаю, что Руис сделал опасный шаг, когда начал сбрасывать вес.

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Но на этот раз Джошуа будет подготовлен на 100 процентов к Руису.

Это бой будет один из крупнейших поединков нашего поколения. Шансы боксеров -  50/50.

Может произойти все что угодно, но именно за это мы так любим спорт“, - рассказал Хирн для talkSPORT.

Реванш Руис – Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

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Теги: Эдди Хирн, Энтони Джошуа, Энди Руис, бокс
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Комментариев (2)
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vladimir30kh    08.11.2019, 16:36
Оценка:  0
vladimir30kh
Наче перед першим боєм в спарингу Джошуа побував чи в нокдауні чи в нокауті... Одним словом бій треба було відмінить. Думаю шо цього разу Джошуа покаже себе, на що він здатен
pусский  (аноним)  08.11.2019, 16:24
Оценка:  +1
pусский
Джошуа победит, а в лучшем варианте - заставит свина обосраться в нокауте! Я на него поставил, так что ему лучше самому не обосраться.
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