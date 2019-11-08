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Атлас: Я горжусь Гвоздиком

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Украинец сделал все, что от него зависит.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
Getty Images

Тренер украинского боксера Александра Гвоздика Тедди Атлас поделился мнением по поводу поражения его боксера от россиянина Артура Бетербиева.

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“Гвоздик полностью проявил себя в ринге, мы лидировали по судейским запискам. Я очень доволен и горжусь им. Но я, пожалуй, не могу гордиться собой.

Я должен был удостовериться, что он сумеет одержать победу. Мы делали все правильно с физической и технической точки зрения, по стратегии и по плану на бой, но не удалось одержать победу.

Гвоздик вернется и снова станет чемпионом“, - рассказал Атлас для YouTube-канала vRINGe VISION.

Напомним, что на нашем сайте доступно видео нокаута в 10-м раунде и полную запись боя Гвоздик - Бетербиев.

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Теги: Тедди Атлас, Александр Гвоздик, бокс
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  08.11.2019, 14:33
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гость
только тренер нужен другой. В идеале Ломаченко старший
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