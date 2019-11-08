Атлас: Я горжусь Гвоздиком

Украинец сделал все, что от него зависит.

Тренер украинского боксера Александра Гвоздика Тедди Атлас поделился мнением по поводу поражения его боксера от россиянина Артура Бетербиева.

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“Гвоздик полностью проявил себя в ринге, мы лидировали по судейским запискам. Я очень доволен и горжусь им. Но я, пожалуй, не могу гордиться собой.

Я должен был удостовериться, что он сумеет одержать победу. Мы делали все правильно с физической и технической точки зрения, по стратегии и по плану на бой, но не удалось одержать победу.

Гвоздик вернется и снова станет чемпионом“, - рассказал Атлас для YouTube-канала vRINGe VISION.

Напомним, что на нашем сайте доступно видео нокаута в 10-м раунде и полную запись боя Гвоздик - Бетербиев.