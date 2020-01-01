Руис: Мы бы могли провести с Фьюри хороший бой

Мексиканец хотел бы подраться с британцем.

Чемпион мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, мексиканец Энди Руис (33-1, 22 КО) прокомментировал выступления Тайсона Фьюри в WWE.

“Это прекрасная возможность для Фьюри, его боксерская карьера рано или поздно подойдет к концу.

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Я не могу сказать про него что-то плохое, хоть он и постоянно говорит разную ерунду о других. Я скромный парень и веду себя соответствующе в отношении других.

Тайсон не должен оставаться слишком долго за пределами бокса. 7 лет назад я хотел драться с Фьюри, тогда он был лучшим. Все боялись его тогда.

Но моим соперникам становится сложно из-за моего стиля: я мал, но быстр и подвижен.

Мы бы могли провести с Фьюри хороший бой“, - приводит слова Руиса Mirror.

Напомним, что Фьюри одержал победу в дебютном бое в реслинге.

Ранее сообщалось, что Руис может встретиться с Уайлдером.