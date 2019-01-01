Уайлдер может провести бой с Руисом

Мексиканцу нужно победить Джошуа.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что может провести бой с Энди Руисом.

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“Реванш Руис – Джошуа будет еще крупнее, чем первый бой. Особенно с учетом того, что Руис победил. Теперь выяснится, способен ли Энди повторить успех.

Это спорт для гладиаторов и настоящих мужчин. Я взрослый мужчина, у меня нет времени на игры.

Мы с Руисом работаем под одной промоутерской компанией. Наш бой намного проще организовать. Я думаю, что он будет более интересным, чем бой с Джошуа“, - приводит слова Уайлдера Daily Star.

Напомним, что реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.