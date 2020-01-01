Хирн: Усик хочет провести бой с Чисорой

Украинец хочет выйти на ринг против британца.

Промоутер Эдди Хирн заявил, что Александр Усик хочет провести бой против Дерека Чисоры.

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“Усик - обязательный претендент по линии WBO. Он хочет драться против Чисоры. С другой стороны, Усик может подождать, чтобы посмотреть, как пройдет бой Руис – Джошуа. Но так же может провести бой и ждать, чем закончится бой.

Некоторые титулы могут стать вакантными, IBF и WBO назначат обязательных претендентов для победителя боя Джошуа – Руис.

Если чемпион не договорится с претендентом, ему придется либо драться, либо освободить титул. Возможно, Чисора и Усик в следующем году даже подерутся за пояс WBO“, - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что бой Усик - Чисора может состояться в феврале следующего года.