Убаали защитил титул WBC в бою против Иноуэ-младшего

Француз одержал победу единогласным решением судей.

В со-главном событии финала Всемирной боксерской Суперсерии (WBSS) прошел французский чемпион мира в легчайшем весе по версии WBC Нордин Убаали провел защиту титула в бою против японского боксера Такумы Иноуэ.

Убаали уверенно выступал в первых раундах и даже отправил японца в нокдаун в четвертом раунде, но Иноуэ достойно ответил противнику во второй половине боя. В итоге судьи определили победителя.

Нордин Убаали защитил титул чемпиона мира единогласным решением судей - 120-107, 117-110, 115-112.

Напомним, в финале WBSS победу одержал старший брат Такумы Наоя Иноуэ, который единогласным решением судей одолел Нонито Донэйра.