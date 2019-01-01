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Иноуэ победил Донэйра в финале Всемирной Суперсерии

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Японец одержал победу единогласным решением судей.
Наоя Иноуэ выиграл в финале Всемирной боксерской Суперсерии (WBSS)
Наоя Иноуэ выиграл в финале Всемирной боксерской Суперсерии (WBSS)
Getty Images

В Сайтаме (Япония) состоялся финал второго сезона Всемирной боксерской Суперсерии (WBSS) в легчайшем весе.

В бою встретились японский боксер Наоя Иноуэ (19-0, 17 КО) и филиппинец Нонито Донэйр (40-6, 26 КО), а на кону стояли чемпионские пояса по версиям WBA и IBF.

Наоя Иноуэ в бою против Нонито Донэйра
Наоя Иноуэ в бою против Нонито Донэйра
Getty Images

Поединок оказался весьма напряженным и преимущество переходило от одного боксера к другому. В пятом раунде филиппинец пропустил много ударов, но в восьмом раунде нанес сильное рассечение сопернику.

В десятом раунде 36-летний боксер в силу своего возраста устал, чем воспользовался молодой японец и отправил соперника в нокдаун. Донэйр сумел продолжить борьбу и, в итоге, победителя определяли судей.

Нонито Донэйра после боя с Наоя Иноуэ
Нонито Донэйра после боя с Наоя Иноуэ
Getty Images

Победителем Всемирной боксерской Суперсерии и обладателем титулов WBA Super и IBF стал Наоя Иноуэ. Судьи выбрали победителя единогласно - 116-110, 117-109, 114-113.

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Теги: бокс, WBSS
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