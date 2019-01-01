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Эллерби назвал фаворита боя Руис - Джошуа

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Промоутер дал свой прогноз на реванш между боксерами.
Леонард Эллерби
Леонард Эллерби
Getty Images

Глава промоутерской компании Mayweather Promotions Леонард Эллерби прокомментировал предстоящий реванш между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.

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“Думаю, Руис снова надерет задницу Джошуа. Почему? Я считаю, что Энди лучше Энтони. У него есть свой ритм, умный стиль, он просто создан для того, что использовать это на высоком уровне.

Было несколько вещей, которые я увидел, когда смотрел их первый бой. Я, кстати, так и не посмотрел этот поединок в записи“, - цитирует Эллерби Fighthype.com.

Напомним, что реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

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Теги: бокс, Энтони Джоуша, Энди Руис, Леонард Эллерби
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