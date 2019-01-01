Эллерби назвал фаворита боя Руис - Джошуа

Промоутер дал свой прогноз на реванш между боксерами.

Глава промоутерской компании Mayweather Promotions Леонард Эллерби прокомментировал предстоящий реванш между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.

Читай также: Легендарный боксер: Руис победит, Джошуа не прошел испытание на прочность

“Думаю, Руис снова надерет задницу Джошуа. Почему? Я считаю, что Энди лучше Энтони. У него есть свой ритм, умный стиль, он просто создан для того, что использовать это на высоком уровне.

Было несколько вещей, которые я увидел, когда смотрел их первый бой. Я, кстати, так и не посмотрел этот поединок в записи“, - цитирует Эллерби Fighthype.com.

Напомним, что реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.