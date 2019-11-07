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Менеджер Чисоры: Команда Усика проявила интерес к бою украинца с Дереком

Комментариев: 2
Следующим соперником украинца в хэвивейте может стать опытный Дерек Чисора.
Дерек Чисора
Дерек Чисора
Getty Images

Дэвид Хэй, менеджер известного британского боксера Дерека Чисоры, рассказал о возможности организации боя своего клиента против новичка в супертяжелом весе Александра Усика.

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"Команда Усика уже выходила на связь с Эдди Хирном и сообщила о своем интересе к бою Александра против Дерека. WBO проведет конвенцию в Токио, на которой я буду лоббировать бой Чисоры против Усика.

Мне кажется, что WBO сделает свой титул вакантным, поскольку Усик - очень серьезный парень. Предполагаю, что Джошуа выберет для боя более крупного Пулева, чем Усика, поэтому у нас есть шанс организовать бой Чисора - Усик", - приводит слова Хэя Sky Sports.

Ранее Эдди Хирн высказался о возможном поединке Александра Усика против Дерека Чисоры.

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Теги: бокс, Дерек Чисора, Александр Усик, Дэвид Хэй
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Комментариев (2)
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АК-47  (аноним)  07.11.2019, 12:48
Оценка:  +2
АК-47
А победит повторно именно Руис. Без боя пояс не сдаст. Получит Усуся от Руиса по скрепам. И вынесут сепара, да под белы руки, с ринга, к одной матери...
АК-47  (аноним)  07.11.2019, 12:45
Оценка:  +2
АК-47
Они уже Усусеньке бой за вакантный титул сватают. А тому Джошуа нужно еще Руиса победить, и с какого перепугу они решили, что Джош сдаст пояс без боя. Защиты ведь могут развести во времени на 3 месяца.
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