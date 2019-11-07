Менеджер Чисоры: Команда Усика проявила интерес к бою украинца с Дереком

Следующим соперником украинца в хэвивейте может стать опытный Дерек Чисора.

Дэвид Хэй, менеджер известного британского боксера Дерека Чисоры, рассказал о возможности организации боя своего клиента против новичка в супертяжелом весе Александра Усика.

Читай также: Чисора - Усику: Прекрати жонглировать мячиками. Мы не в цирке

"Команда Усика уже выходила на связь с Эдди Хирном и сообщила о своем интересе к бою Александра против Дерека. WBO проведет конвенцию в Токио, на которой я буду лоббировать бой Чисоры против Усика.

Мне кажется, что WBO сделает свой титул вакантным, поскольку Усик - очень серьезный парень. Предполагаю, что Джошуа выберет для боя более крупного Пулева, чем Усика, поэтому у нас есть шанс организовать бой Чисора - Усик", - приводит слова Хэя Sky Sports.

Ранее Эдди Хирн высказался о возможном поединке Александра Усика против Дерека Чисоры.