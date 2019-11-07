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Сауль Альварес обошел Ломаченко в обновленном рейтинге P4P по версии The Ring

Комментариев: 2
Украинский чемпион Василий Ломаченко опустился на вторую строчку рейтинга боксеров вне зависимости от весовой категории.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Pound-for-Pound, P4P).

Лидером рейтинга стал мексиканский боксер Сауль Альварес, который нокаутировал Сергея Ковалева и завладел титулом WBO в полутяжелом весе.

Украинец Василий Ломаченко, долгое время возглавлявший рейтинг, опустился на вторую строчку. А вот Александр Усик сохранил свою пятую позицию в рейтинге P4P.

Рейтинг боксеров P4P по версии The Ring:

  1. Сауль Альварес
  2. Василий Ломаченко
  3. Теренс Кроуфорд
  4. Наойя Инуэ
  5. Александр Усик
  6. Эррол Спенс
  7. Геннадий Головкин
  8. Хуан Франсиско Эстрада
  9. Артур Бетербиев
  10. Мэнни Пакьяо

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко возглавил рейтинг чемпионов.

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Теги: бокс, Сауль Альварес, Канело, Канело Альварес, Василий Ломаченко, рейтинг, P4P
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Комментариев (2)
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АК-47  (аноним)  07.11.2019, 12:41
Оценка:  +2
АК-47
Не пойму, что в рейтинге делает прокацапский Усусуся ? Побил одного мешка и ничего более.
Peyot    07.11.2019, 12:45
Оценка:  +1
Peyot
ну типа за заслуги до его кацапского камингаута... не парься в следующем бою любой тяж его порвет если опять конечно бомжа с вокзала против него не выставят как в прошлый раз.
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