Сауль Альварес обошел Ломаченко в обновленном рейтинге P4P по версии The Ring

Украинский чемпион Василий Ломаченко опустился на вторую строчку рейтинга боксеров вне зависимости от весовой категории.

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Pound-for-Pound, P4P).

Лидером рейтинга стал мексиканский боксер Сауль Альварес, который нокаутировал Сергея Ковалева и завладел титулом WBO в полутяжелом весе.

Украинец Василий Ломаченко, долгое время возглавлявший рейтинг, опустился на вторую строчку. А вот Александр Усик сохранил свою пятую позицию в рейтинге P4P.

Рейтинг боксеров P4P по версии The Ring:

Сауль Альварес Василий Ломаченко Теренс Кроуфорд Наойя Инуэ Александр Усик Эррол Спенс Геннадий Головкин Хуан Франсиско Эстрада Артур Бетербиев Мэнни Пакьяо

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко возглавил рейтинг чемпионов.