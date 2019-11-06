Переключиться на мобильную версию

Хантер: Я собираюсь нокаутировать Поветкина

Комментариев: 1
Американец хочет получить свою золотую медаль.
Майкл Хантер
Майкл Хантер
Getty Images

Супертяжеловес Майкл Хантер поделился мнением по поводу боя против бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Александра Поветкина.

Читай также: Майк Тайсон: Если бы я был тренером Джошуа, то он был бы самым опасным супертяжем

“Это очень интересная возможность для меня. Я постараюсь проявить себя лучшим образом. Аутсайдер или фаворит - это неважно, потому что я чувствую, что являюсь лучшим бойцом!

Я смотрю на бой с Поветкиным как на возможность завоевать золотую медаль. Я был на Олимпийских играх, и он тоже.Он выиграл золотую медаль, а я не сумел, так что это будет мой бой за золотую медаль.

Я всегда думаю только о том, чтобы побеждать нокаутом, поэтому я собираюсь нокаутировать его“, - цитирует Хантера Boxing Scene.

Напомним, что поединок запланирован на 7-е декабря, в андеркарде реванша между Энтони Джошуа и Энди Руиса.

Отметим, что украинский боксер может поехать помогать Поветкину готовиться к бою.

Поделись:
Теги: Майкл Хантер, Александр Поветкин, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  06.11.2019, 18:59
Оценка:  0
гость
Писюн в штанах подрос и больльше чем у мельдония, загаси его и будет тебе счастье
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь