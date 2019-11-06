Хантер: Я собираюсь нокаутировать Поветкина

Американец хочет получить свою золотую медаль.

Супертяжеловес Майкл Хантер поделился мнением по поводу боя против бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Александра Поветкина.

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“Это очень интересная возможность для меня. Я постараюсь проявить себя лучшим образом. Аутсайдер или фаворит - это неважно, потому что я чувствую, что являюсь лучшим бойцом!

Я смотрю на бой с Поветкиным как на возможность завоевать золотую медаль. Я был на Олимпийских играх, и он тоже.Он выиграл золотую медаль, а я не сумел, так что это будет мой бой за золотую медаль.

Я всегда думаю только о том, чтобы побеждать нокаутом, поэтому я собираюсь нокаутировать его“, - цитирует Хантера Boxing Scene.

Напомним, что поединок запланирован на 7-е декабря, в андеркарде реванша между Энтони Джошуа и Энди Руиса.

Отметим, что украинский боксер может поехать помогать Поветкину готовиться к бою.