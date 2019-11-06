Переключиться на мобильную версию

Фьюри оставил провокационное послание для Уайлдера

Комментариев: 2
Британец снова оскорбил американца.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Британский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри оставил послание на своей странице в Instagram для будущего соперника – Деонтея Уайлдеруа 

“Я адресую это сообщение Уайлдеру, который недавно сказал, что я не хочу с ним драться.

Ой, как я его боюсь. Если бы я тебя боялся, то не выходил бы на бой, проведя три года вне ринга. Я побил тебя в твоей родной стране, но ты меня ограбил и дал ничью.

Уайлдер, займись своими делами, и мы встретимся 22 февраля. В этот раз я тебя побью, большая бомжацкая задница“, - сказал Фьюри в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Message to @bronzebomber 😮!!!!!

Публикация от Tyson Fury (@gypsyking101)

Отметим, Уайлдер сомневается, что британец выйдет с ним на ринг.

Напомним, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состояться в феврале.

Поделись:
Теги: Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
pусский  (аноним)  06.11.2019, 18:52
Оценка:  0
pусский
Гы-гы-гы, натуральная большая бомжацкая задница! К тому же чёрная, как у старого борова, и трусливая, как у местного Владимира30кг, я его Заморышем кличу.
гость  (аноним)  06.11.2019, 18:34
Оценка:  0
гость
Этого поца скоро точно ё..б...н..у..т.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь