Фьюри оставил провокационное послание для Уайлдера

Британец снова оскорбил американца.

Британский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри оставил послание на своей странице в Instagram для будущего соперника – Деонтея Уайлдеруа

“Я адресую это сообщение Уайлдеру, который недавно сказал, что я не хочу с ним драться.

Ой, как я его боюсь. Если бы я тебя боялся, то не выходил бы на бой, проведя три года вне ринга. Я побил тебя в твоей родной стране, но ты меня ограбил и дал ничью.

Уайлдер, займись своими делами, и мы встретимся 22 февраля. В этот раз я тебя побью, большая бомжацкая задница“, - сказал Фьюри в Instagram.

Отметим, Уайлдер сомневается, что британец выйдет с ним на ринг.

Напомним, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состояться в феврале.