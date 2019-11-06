Отец Хабиба - о бое против Мейвезера: Нам нужна будет помощь Ломаченко-старшего
Для подготовки понадобится помощь украинского лагеря.
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба, поделился мнением по поводу боя против Флойда Мэйвезера по правилам бокса.
Флойд ...уважаю желание провести бой с Хабибом . У нас сейчас самый ответственный момент, когда нам предстоит провести лучший бой в истории UFC. 12 против 12 из серии побед и болельщики ждут этого боя . Мы готовились к этому бою в обшей сложности больше года . Пять месяцев и бой должен состоятся . В впервые нам нужно будет выступить по боксу и нам нужен будет лагер - Ломаченко старшего на полгода . Почему бы нет !!!
Ранее сообщалось, что Анатолий Ломаченко стал обладателем специального пояса WBC.
Отметим, что фильм про Ломаченко-старшего был удостоен премии от Миланского конофестиваля.
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