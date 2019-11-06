Отец Хабиба - о бое против Мейвезера: Нам нужна будет помощь Ломаченко-старшего

Для подготовки понадобится помощь украинского лагеря.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба, поделился мнением по поводу боя против Флойда Мэйвезера по правилам бокса.

Ранее сообщалось, что Анатолий Ломаченко стал обладателем специального пояса WBC.

Отметим, что фильм про Ломаченко-старшего был удостоен премии от Миланского конофестиваля.