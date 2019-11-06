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Отец Хабиба - о бое против Мейвезера: Нам нужна будет помощь Ломаченко-старшего

Комментариев: 2
Для подготовки понадобится помощь украинского лагеря.
Анатолий Ломаченко с сыном Василием
Анатолий Ломаченко с сыном Василием
/instagram.com/lomachenkovasiliy

 

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба, поделился мнением по поводу боя против Флойда Мэйвезера по правилам бокса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Флойд ...уважаю желание провести бой с Хабибом . У нас сейчас самый ответственный момент, когда нам предстоит провести лучший бой в истории UFC. 12 против 12 из серии побед и болельщики ждут этого боя . Мы готовились к этому бою в обшей сложности больше года . Пять месяцев и бой должен состоятся . В впервые нам нужно будет выступить по боксу и нам нужен будет лагер - Ломаченко старшего на полгода . Почему бы нет !!!

Публикация от Abdulmanap_nurmagomedov (@abdulmanap.nurmagomedov)

Ранее сообщалось, что Анатолий Ломаченко стал обладателем специального пояса WBC.

Отметим, что фильм про Ломаченко-старшего был удостоен премии от Миланского конофестиваля.

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Теги: Абдулманап Нурмагомедов, Хабиб Нурмагомедов, Анатолий Ломаченко, Флойд Мейвезер, бокс
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  06.11.2019, 18:56
Оценка:  -1
pусский
Против Мейвезера даже инопланетный тренер бесполезен, а всем украинским нацистам, фашистам и прочим педерастам рекомендую утопиться в сортире.
гость  (аноним)  06.11.2019, 18:32
Оценка:  -1
гость
Не казламордага тренера нужно, а Украинского. Вот вам кацапы, тема для говномёта, - вперёд.
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