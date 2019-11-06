Хирн анонсировал третий бой между Альваресом и Головкиным

Поединок может состоятся в мае следующего года.

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы представителя Казахстана Геннадия Головкина, анонсировал третий бой между своим подопечным и мексиканцем Саулем Альваресом.

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“Следующим соперником Канело должен стать Геннадий Головкин. Я думаю, что это поединок, который все хотят видеть. Мы с Головкиным встретимся на следующей неделе и все обсудим.

Мы будем планировать следующий бой. У него есть обязательный претендент Камиль Шеремета по линии IBF. Они могут встретиться в феврале, и после этого Головкин может провести бой с Канело в мае. Я думаю, что DAZN захочет, чтобы бой Канело - Головкин состоялся.

Думаю, это отличный поединок. Наверное, самый большой бой в мире бокса на данный момент“, - цитирует Хирна Boxingnews24.

Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся 16 сентября 2017 года и завершился ничьей раздельным решением судей. Реванш прошел 15 сентября 2018 года и закончился победой мексиканца.

На прошлой неделе Сауль Альварес нокаутировал Сергея Ковалева и стал чемпионом по версии WBO в полутяжелом весе. Смотрите видео нокаута и полное видео боя Сергей Ковалев - Сауль Альварес.