Переключиться на мобильную версию

Хирн анонсировал третий бой между Альваресом и Головкиным

Комментариев: 1
Поединок может состоятся в мае следующего года.
Геннадий Головкин и Сауль Альварес
Геннадий Головкин и Сауль Альварес
Getty Images

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы представителя Казахстана Геннадия Головкина, анонсировал третий бой между своим подопечным и мексиканцем Саулем Альваресом.

Читай также: Альварес: Головкин - это не вызов для меня

“Следующим соперником Канело должен стать Геннадий Головкин. Я думаю, что это поединок, который все хотят видеть. Мы с Головкиным встретимся на следующей неделе и все обсудим.

Мы будем планировать следующий бой. У него есть обязательный претендент Камиль Шеремета по линии IBF. Они могут встретиться в феврале, и после этого Головкин может провести бой с Канело в мае. Я думаю, что DAZN захочет, чтобы бой Канело - Головкин состоялся.

Думаю, это отличный поединок. Наверное, самый большой бой в мире бокса на данный момент“, - цитирует Хирна Boxingnews24.

Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся 16 сентября 2017 года и завершился ничьей раздельным решением судей. Реванш прошел 15 сентября 2018 года и закончился победой мексиканца. 

На прошлой неделе Сауль Альварес нокаутировал Сергея Ковалева и стал чемпионом по версии WBO в полутяжелом весе. Смотрите видео нокаута и полное видео боя Сергей Ковалев - Сауль Альварес.

Поделись:
Теги: бокс. Эдди Хирн, Сауль Альварес, Геннадий Головкин
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
pусский  (аноним)  06.11.2019, 17:43
Оценка:  0
pусский
Тьфу, опять 12 раундов топтания и толкания, нахуя это надо? Лучший бой бой для рыжего героя - выйти против Бетербиева!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь