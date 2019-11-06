Уайлдер: Фьюри должен будет заплатить мне, если откажется от проведения боя
Американец потребует свои деньги.
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мнением по поводу предстоящего боя против Тайсона Фьюри.
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“Фьюри не хочет проводить бой. Не думаю, что он вообще когда-нибудь хотел провести реванш. Я могу понять, почему он избегает боя.
Фьюри может так поступать сколько влезет, но он должен помнить о подписанном контракте.
Фьюри должен будет заплатить мне, если откажется от проведения боя“, - цитирует Уайлдера Sky Sports.
Напомним, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состояться в феврале.
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