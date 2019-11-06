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Уайлдер: Фьюри должен будет заплатить мне, если откажется от проведения боя

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Американец потребует свои деньги.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мнением по поводу предстоящего боя против Тайсона Фьюри.

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“Фьюри не хочет проводить бой. Не думаю, что он вообще когда-нибудь хотел провести реванш. Я могу понять, почему он избегает боя.

Фьюри может так поступать сколько влезет, но он должен помнить о подписанном контракте.

Фьюри должен будет заплатить мне, если откажется от проведения боя“, - цитирует Уайлдера Sky Sports.

Напомним, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состояться в феврале.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, бокс
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Комментариев (2)
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русский  (аноним)  06.11.2019, 16:09
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русский
Саша будет весело подрачивать свой крохотный стручок во время траха, попердывая. И деньги заработает, и удовольствие получит.
русский  (аноним)  06.11.2019, 16:09
Оценка:  0
русский
Пускай нашего Поветкина позовет. Витязь не только выйдет на бой, но и с радостью подставит после боя свой мельдониевый похотливый пуканчик, игриво раздвинув ягодицы.
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