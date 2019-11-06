Переключиться на мобильную версию

Отец Теофимо Лопеса: Если Ломаченко не примет вызов, то весь мир узнает, что он трус

Комментариев: 2
Бой Ломаченко - Лопес может состояться весной следующего года.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Getty Images

Отец и тренер американского боксера Теофимо Лопеса поделился мнением по поводу возможного боя его сына против украинца Василия Ломаченко.

Читай также: Хэйни: Ломаченко не может стать бесспорным чемпионом, не выйдя со мной на ринг

“Я говорил раньше, что мы будем драться за титул чемпиона. Я думал, это будет бой с Ломаченко, но нам придется сначала подраться с Комми.

У меня большие надежды, что сразу после боя с Комми мы проведем бой с украинцем в марте или апреле следующего года.   

Если Ломаченко не примет бой с нами из-за “франчайзингово“ статуса, весь мир узнает, что он трус. Но знаю я уверен, что Ломаченко не такой. Он захочет подраться против моего сына.

Читай также: Хирн: Поединок Усик - Чисора может состояться в феврале

Если он не сделает это, то упустит возможность заработать много денег. Мой сын единственный, кто позволит ему заработать в 10 раз больше, чем он имеет сейчас.

Раньше многие смеялись с моих разговоров, но теперь мы на расстоянии одного поединка от боя с Василем. Мы сумеем ответить критикам“, - рассказал Лопес-старший для AB BOXING NEWS.

Напомним, бой Комми - Лопес состоится 14-го декабря в Нью-Йорке (США).

Отметим, что украинский боксер дал свой прогноз на предстоящий бой.

Ранее сообщалось, что победитель этого поединка проведет бой с украинским чемпионом Василием Ломаченко.

Поделись:
Теги: Тефомимо Лопес, Василий Ломаченко, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  06.11.2019, 14:36
Оценка:  0
гость
Сначала Комми пройдите!
гость  (аноним)  06.11.2019, 14:31
Оценка:  +1
гость
Глу.пые облизьяны, думают, что своим бесконечным трындежом могут увеличить свою стоимость. Васе плевать на таких клоунов, он уже всем все доказал. И бабла если и захочет срубить в 10 раз больше, то уж точно не с такими при.дурками-обдодбышами.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь