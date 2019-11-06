Отец Теофимо Лопеса: Если Ломаченко не примет вызов, то весь мир узнает, что он трус

Бой Ломаченко - Лопес может состояться весной следующего года.

Отец и тренер американского боксера Теофимо Лопеса поделился мнением по поводу возможного боя его сына против украинца Василия Ломаченко.

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“Я говорил раньше, что мы будем драться за титул чемпиона. Я думал, это будет бой с Ломаченко, но нам придется сначала подраться с Комми.

У меня большие надежды, что сразу после боя с Комми мы проведем бой с украинцем в марте или апреле следующего года.

Если Ломаченко не примет бой с нами из-за “франчайзингово“ статуса, весь мир узнает, что он трус. Но знаю я уверен, что Ломаченко не такой. Он захочет подраться против моего сына.

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Если он не сделает это, то упустит возможность заработать много денег. Мой сын единственный, кто позволит ему заработать в 10 раз больше, чем он имеет сейчас.

Раньше многие смеялись с моих разговоров, но теперь мы на расстоянии одного поединка от боя с Василем. Мы сумеем ответить критикам“, - рассказал Лопес-старший для AB BOXING NEWS.

Напомним, бой Комми - Лопес состоится 14-го декабря в Нью-Йорке (США).

Отметим, что украинский боксер дал свой прогноз на предстоящий бой.

Ранее сообщалось, что победитель этого поединка проведет бой с украинским чемпионом Василием Ломаченко.