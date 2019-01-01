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Ортис: Уайлдер - самый опасный боксер в мире

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Кубинец не допустит прошлых ошибок.
Луис Ортис
Луис Ортис
Getty Images

Кубинский боксер Луис Ортис (31-1, 26 КО) поделился мнением по поводу предстоящего боя с американцем ДеонтеемУайлдером (41-0-1, 40 КО).

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“Я сомневаюсь, что в этом бою будет быстрый нокаут. Если это произойдет, то я повешу перчатки на гвоздь. 

Я отношусь с уважением к Уайлдеру. Между нами нет ничего личного, но это просто спорт.

Деонтей хочет стать лучшим боксером в мире. Многие стали свидетелями, что первый бой был по моему сценарию.

Уайлдер - самый опасный боксер в мире. Любой его удар может отправить в нокаут соперника.

Он понимает, что я тоже могу быть опасен и я знаю, что нужно делать на ринге против него.

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Знаете, что происходит, когда сталкиваются два поезда? Вы получите ответ в день нашего боя“, - рассказал Ортис на YouTube-канале Fight Hub TV.

Напомним, реванш Уайлдер - Ортис состоится 23 ноября в Лас-Вегасе (США). Первый поединок боксеров в марте прошлого года завершился победой Уайлдера в десятом раунде.

Отметим, что ранее был выпущен промо-ролик реванша.

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Теги: Луис Ортис, Деонтей Уайлдер, бокс
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