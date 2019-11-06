Президент WBO: Альварес не откажется от пояса в полутяжелом весе

Функционер опроверг все слухи на эту тему.

Президент WBO Франциско Валькарсель прокомментировал слухи о том, что мексиканский боксер Сауль Альварес откажется от пояса организации в полутяжелом весе.

"Альварес не откажется от пояса WBO в полутяжелом весе, которым он завладел в бою с Сергеем Ковалевым", - сказал Валькарсель в интервью rsport.ria.ru.

Напомним, Сауль Альварес отправил Сергея Ковалева в нокаут в 11-м раунде и отобрал у него чемпионский титул. Отметим, что Альварес лидировал на записках двух судей к моменту нокаута.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Альварес - Ковалев, а также полная запись данного поединка.

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