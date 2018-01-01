Ломаченко возглавил рейтинг чемпионов

Украинский боксер удерживает чемпионство на протяжение 5 лет.

Украинский боксер Василий Ломаченко возглавил рейтинг по продолжительности пребывания в статусе чемпиона в боксе, как сообщает The Sun.

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Украинский боксер свой первый титул завоевал 5 лет и 4 месяца назад - 21 июня 2014 года украинец. Он сумел победить по очкам Гэри Расселла, тем самым став чемпионом мира по версии WBO в полулегком весе.

Спустя пять лет Васили Ломаченко является - чемпион мира по версиям WBO, WBA, и WBC.

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Отметим, что в топ-3 попали - Ванхенг Менайотин из Таиланда, который удерживает титул 4 года и 11 месяцев и американец Деонтей Уайлдер - 4 года и 9 месяцев.

Напомним, что Ломаченко получил статус “франчайзингового“ чемпиона WBC.

Ранее сообщалось, что Александр Усик вошел в топ-5 рейтинга WBС среди супертяжев.