Переключиться на мобильную версию

Ломаченко возглавил рейтинг чемпионов

Комментариев: 0
Украинский боксер удерживает чемпионство на протяжение 5 лет.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Украинский боксер Василий Ломаченко возглавил рейтинг по продолжительности пребывания в статусе чемпиона в боксе, как сообщает The Sun.

Читай также: Ломаченко стал почетным послом Олимпиады-2020

Украинский боксер свой первый титул завоевал 5 лет и 4 месяца назад - 21 июня 2014 года украинец. Он сумел победить по очкам Гэри Расселла, тем самым став чемпионом мира по версии WBO в полулегком весе. 

Спустя пять лет Васили Ломаченко является - чемпион мира по версиям WBO, WBA, и WBC.

Читай также: Фильм об Анатолии Ломаченко получил награду Миланского кинофестиваля

Отметим, что в топ-3 попали - Ванхенг Менайотин из Таиланда, который удерживает титул 4 года и 11 месяцев и американец Деонтей Уайлдер - 4 года и 9 месяцев.

Напомним, что Ломаченко получил статус “франчайзингового“ чемпиона WBC.

Ранее сообщалось, что Александр Усик вошел в топ-5 рейтинга WBС среди супертяжев.

Поделись:
Теги: Василий Ломаченко, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь