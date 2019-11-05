Переключиться на мобильную версию

Промоутер Ковалева: Лицо Канело выглядит как лицо проигравшего боксера

Комментариев: 2
Кэти Дува отметила, что они будут думать о дальнейших планах Ковалева после того, как он отдохнет.
Сауль Альварес и Сергей Ковалев
Сауль Альварес и Сергей Ковалев
Getty Images

Кэти Дува, промоутер бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева, рассказала о текущем состоянии своего клиента.

Читай также: Ковалева на два месяца отстранили от бокса

"Сергея из больницы сразу же отправили на отдых, с ним все хорошо, нет никаких следов на лице. А вот лицо Канело выглядит как лицо проигравшего боксера. Сергей будет гораздо лучше выглядеть против кого-то, кто будет медленнее и больше Альвареса.

Сергею необходимо отдохнуть от бокса некоторое время, затем мы решим, что делать дальше", - приводит слова Дувы ТАСС.

Напомним, Сауль Альварес отправил Сергея Ковалева в нокаут в 11-м раунде и отобрал у него чемпионский титул. Отметим, что Альварес лидировал на записках двух судей к моменту нокаута.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Альварес - Ковалев, а также полная запись данного поединка.

Предлагаем вам также ознакомиться со статистикой ударов в поединке Сауля и Сергея.

Поделись:
Теги: бокс, Сергей Ковалев, Кэти Дува, Сауль Альварес, Канело, Канело Альварес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
vladimir30kh    05.11.2019, 15:39
Оценка:  0
vladimir30kh
по версии рашистов коваль нокаутировал Альвареса )))
гость  (аноним)  05.11.2019, 15:04
Оценка:  +1
гость
Что то другое не мог с 3,14здеть, обдолбышь казлабородый?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь