Промоутер Ковалева: Лицо Канело выглядит как лицо проигравшего боксера

Кэти Дува отметила, что они будут думать о дальнейших планах Ковалева после того, как он отдохнет.

Кэти Дува, промоутер бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева, рассказала о текущем состоянии своего клиента.

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"Сергея из больницы сразу же отправили на отдых, с ним все хорошо, нет никаких следов на лице. А вот лицо Канело выглядит как лицо проигравшего боксера. Сергей будет гораздо лучше выглядеть против кого-то, кто будет медленнее и больше Альвареса.

Сергею необходимо отдохнуть от бокса некоторое время, затем мы решим, что делать дальше", - приводит слова Дувы ТАСС.

Напомним, Сауль Альварес отправил Сергея Ковалева в нокаут в 11-м раунде и отобрал у него чемпионский титул. Отметим, что Альварес лидировал на записках двух судей к моменту нокаута.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Альварес - Ковалев, а также полная запись данного поединка.

Предлагаем вам также ознакомиться со статистикой ударов в поединке Сауля и Сергея.