Ковалев планирует провести еще минимум два боя

Бывший чемпион мира рассчитывает провести титульный поединок.

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) собирается провести еще два поединка.

Как сообщает TVA Sports со ссылкой на промоутера Ковалева Кэти Дуву, российский боксер отработает свой контракт с DAZN, по которому у него еще два боя.

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Отмечается, что Ковалев хочет провести поединки за титул чемпиона мира. Среди возможных кандидатов рассматривается обладатель пояса WBA Дмитрий Бивол (17-0, 11 КО) и чемпионом мира по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев (15-0, 15 КО).

Напомним, после поражения Саулю Альваресу Сергея Ковалева отстранили от бокса на два месяца.