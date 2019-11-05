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Ковалев планирует провести еще минимум два боя

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Бывший чемпион мира рассчитывает провести титульный поединок.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
Getty Images

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) собирается провести еще два поединка.

Как сообщает TVA Sports со ссылкой на промоутера Ковалева Кэти Дуву, российский боксер отработает свой контракт с DAZN, по которому у него еще два боя.

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Отмечается, что Ковалев хочет провести поединки за титул чемпиона мира. Среди возможных кандидатов рассматривается обладатель пояса WBA Дмитрий Бивол (17-0, 11 КО) и чемпионом мира по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев (15-0, 15 КО).

Напомним, после поражения Саулю Альваресу Сергея Ковалева отстранили от бокса на два месяца.

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Теги: бокс, Сергей Ковалев, Артур Бетербиев, Дмитрий Бивол
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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  05.11.2019, 12:42
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АК-47
Интереса не будет. Лапоть лаптя бьет, путинец путинца по кокошнику колотит, да приговаривает)))).
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