Ковалева на два месяца отстранили от бокса

Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение отстранить российского спортсмена от боев на ближайшие два месяца.

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев был отстранен от бокса до начала 2020 года.

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По информации ReviewJournal, такое решение было принято Атлетической комиссией штата Невада после того, как российский боксер проиграл нокаутом свой чемпионский титул Саулю Альваресу.

Источник сообщает, что запрет действует два месяца - до 2 января 2020 года.

Стоит сказать, что это обычная практика, которая применяется для перестраховки. Так, помимо Ковалева, отстранение от бокса получили еще семь участников того вечера бокса в Лас-Вегасе.

Напомним, Сауль Альварес отправил Сергея Ковалева в нокаут в 11-м раунде и отобрал у него чемпионский титул.

Отметим, что Альварес лидировал на записках двух судей к моменту нокаута.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Альварес - Ковалев, а также полная запись данного поединка.

Предлагаем вам также ознакомиться со статистикой ударов в поединке Сауля и Сергея.