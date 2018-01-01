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Стали известны дата и место проведения боя Постол - Рамирес

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Украинец поборется за два чемпионских титула в первом полусреднем весе.
Виктор Постол
Виктор Постол
Boxing Scene

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Карлос Рамирес и украинец Виктор Постол проведут титульный бой 1 февраля 2020 года.

По информации обозревателя ESPN Дэна Рафаэля, Рамирес встретится с Постолом на арене Mission Hills Haikou в городе Хайкоу (провинция Хайнань, Китай).

Официальным транслятором будет стриминговая платформа ESPN.

Напомним, ранее сообщалось, что Постол и Рамирес договорились о проведении поединка. Изначально его планировали провести в США в рамках шоу Top Rank.

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Теги: бокс, Виктор Постол, Хосе Рамирес
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