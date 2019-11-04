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Валуев: Альварес выиграл бы Бетербиева

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Мексиканец - лучший боксер на данный момент.
Альварес - Ковалев
Альварес - Ковалев
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев поделился мнением по поводу боя Сауля Альвареса и Сергея Ковалева, в котором одержал победу мексиканец.

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“Ковалев, думаю, берег силы, был настроен на поздние раунды. Я считаю, что сказывалась усталость после последнего боя, не было паузы между поединками. 

Мексиканец к этому бою готовился дольше, целенаправленно. Они учли абсолютно все факторы: с точки зрения постановки боя, а также тактики. Все было безупречно.

Ковалев дал Альваресу поработать, а для мексиканца это подарок, которым он и воспользовался. 

Не люблю рассуждать, стоит или не стоит уходить бойцу. Думаю, Ковалев вполне может зарабатывать деньги на рейтинговых боях.

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Альварес сейчас будет сражаться с молодыми бойцами в полутяжелой весовой категории, есть вариант с тем же Бетербиевым.

Если сравнивать последний бой Бетербиева, то Альварес выиграл бы в бою с ним. 

На данный момент Альварес является лучшим в этой весовой категории“, - приводит слова Валуева Чемпионат. 

Вашему вниманию видео нокаута в бою Альварес - Ковалев, а также полная запись данного поединка.

Отметим, что Альварес лидировал на записках двух судей к моменту нокаута

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Теги: Николай Валуев, Сауль Альварес, Сергей Ковалев, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
pусский  (аноним)  04.11.2019, 14:27
Оценка:  -2
pусский
Коля, ты дурак? Альварес вчера отказался от пояса в полутяжах и сообщил, что возвращается в средний вес, а ты по сей день талдычишь про любовь Хуя и Пизды, как в дебильном детстве! Не позорь Россию, не давай больше интервью.
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