Валуев: Альварес выиграл бы Бетербиева

Мексиканец - лучший боксер на данный момент.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев поделился мнением по поводу боя Сауля Альвареса и Сергея Ковалева, в котором одержал победу мексиканец.

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“Ковалев, думаю, берег силы, был настроен на поздние раунды. Я считаю, что сказывалась усталость после последнего боя, не было паузы между поединками.

Мексиканец к этому бою готовился дольше, целенаправленно. Они учли абсолютно все факторы: с точки зрения постановки боя, а также тактики. Все было безупречно.

Ковалев дал Альваресу поработать, а для мексиканца это подарок, которым он и воспользовался.

Не люблю рассуждать, стоит или не стоит уходить бойцу. Думаю, Ковалев вполне может зарабатывать деньги на рейтинговых боях.

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Альварес сейчас будет сражаться с молодыми бойцами в полутяжелой весовой категории, есть вариант с тем же Бетербиевым.

Если сравнивать последний бой Бетербиева, то Альварес выиграл бы в бою с ним.

На данный момент Альварес является лучшим в этой весовой категории“, - приводит слова Валуева Чемпионат.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Альварес - Ковалев, а также полная запись данного поединка.

Отметим, что Альварес лидировал на записках двух судей к моменту нокаута