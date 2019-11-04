Валуев: Альварес выиграл бы Бетербиева
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев поделился мнением по поводу боя Сауля Альвареса и Сергея Ковалева, в котором одержал победу мексиканец.
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“Ковалев, думаю, берег силы, был настроен на поздние раунды. Я считаю, что сказывалась усталость после последнего боя, не было паузы между поединками.
Мексиканец к этому бою готовился дольше, целенаправленно. Они учли абсолютно все факторы: с точки зрения постановки боя, а также тактики. Все было безупречно.
Ковалев дал Альваресу поработать, а для мексиканца это подарок, которым он и воспользовался.
Не люблю рассуждать, стоит или не стоит уходить бойцу. Думаю, Ковалев вполне может зарабатывать деньги на рейтинговых боях.
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Альварес сейчас будет сражаться с молодыми бойцами в полутяжелой весовой категории, есть вариант с тем же Бетербиевым.
Если сравнивать последний бой Бетербиева, то Альварес выиграл бы в бою с ним.
На данный момент Альварес является лучшим в этой весовой категории“, - приводит слова Валуева Чемпионат.
Вашему вниманию видео нокаута в бою Альварес - Ковалев, а также полная запись данного поединка.
Отметим, что Альварес лидировал на записках двух судей к моменту нокаута
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