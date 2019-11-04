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Бивол вызвал на бой Сауля Альвареса

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Россиянин готов сменить весовую категорию ради поединка против Канело.
Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол
Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол хочет пойти по стопам своего соотечественника Сергея Ковалева и провести бой против чемпиона в трех весовых категориях Сауля Альвареса.

Кроме того, россиянин готов сменить весовую категорию, чтобы встретиться в ринге с мексиканской суперзвездой и заработать серьезный гонорар.

"Бой с Канело – лучший вариант для меня. У него есть пояс и имя. Я могу заработать достаточно на этом поединке. Я согласен боксировать с ним как во втором среднем, так и в полутяжелом весе. Хоть в первом тяжелом", – заявил Бивол в интервью YouTube-каналу FightHype.

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